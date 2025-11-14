Dodicesima di campionato, tutti i risultati: crolla il Viareggio

Altre notizie brevi

domenica, 16 novembre 2025, 16:37

Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e...

sabato, 15 novembre 2025, 16:30

Nell'anticipo valido per la dodicesima di andata, Cerretese e Zenith Prato hanno concluso la gara sullo 0-0

sabato, 15 novembre 2025, 08:43

Nel prossimo fine settimana (15-16 novembre) non sono previste marce del Trofeo Podistico Lucchese. Ma non disperate! Già nel weekend 22-23 novembre ecco una accoppiata niente male, con due appuntamenti imperdibili a Marginone e Vicopisano. Nel frattempo, venerdì 7 novembre si è tenuta la riunione con i rappresentanti dei gruppi...

venerdì, 14 novembre 2025, 08:41

Lucchese-Larcianese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Anfrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Nicola Mori di Livorno.