Dodicesima di campionato, tutti i risultati: crolla il Viareggio

domenica, 16 novembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
Lucchese-Larcianese 1-1
Belvedere-Fucecchio 0-0
Castelnuovo G-Perignano 1-1
Cerretese-Zenith Prato 0-0
Real Forte-Pro Livorno 0-0
San Giuliano-Cenaia 1-1
Sestese-Montespertoli 1-2
Viareggio-Cecina 0-2
domenica, 16 novembre 2025, 16:37
Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e...
sabato, 15 novembre 2025, 16:30
Nell'anticipo valido per la dodicesima di andata, Cerretese e Zenith Prato hanno concluso la gara sullo 0-0
sabato, 15 novembre 2025, 08:43
Nel prossimo fine settimana (15-16 novembre) non sono previste marce del Trofeo Podistico Lucchese. Ma non disperate! Già nel weekend 22-23 novembre ecco una accoppiata niente male, con due appuntamenti imperdibili a Marginone e Vicopisano. Nel frattempo, venerdì 7 novembre si è tenuta la riunione con i rappresentanti dei gruppi...
venerdì, 14 novembre 2025, 08:41
Lucchese-Larcianese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Anfrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Nicola Mori di Livorno.