Giudice sportivo, 3500 euro di multa al Viareggio. Due squalificati nella Massese

giovedì, 6 novembre 2025, 18:17

Gli incidenti provocati dai tifosi del Viareggio sul campo del Montespertoli sono costati 3500 euro alla società bianconera oltre a una diffida "per avere, propri sostenitori in campo avverso, al 49' del s.t. invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente. In tale frangente, alcuni aggressori con il volto coperto usavano le cinture dei pantaloni quale arma per colpire con la fibbia gli avversari che erano costretti a rifugiarsi nella zona sottostante la tribuna. Durante tale fuga un sostenitore ospite lanciava un cassonetto pieno di rifiuti verso gli avversari, colpendo con violenza alla nuca uno di questi che cadeva a terra per l'impatto. Il D.G., in occasione di ciò , era costretto a sospendere la gara per circa 7' ed attendere l'intervento delle forze dell'ordine.(Art.26 c/1-4 C.G.S.).Al termine della gara l'Arbitro veniva informato che due persone erano rimaste ferite a seguito dell'aggressione e poteva constatare i danni segnalati dalla società ospitante. Per introduzione ed utilizzo all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico. Il tutto senza conseguenze". Nella Massese, prossima avversaria dei rossoneri, squalifica per un turno a Filippo Grasso e a Alessandro Grasselli che salteranno dunque la gara con la Lucchese. Squalificato anche il tecnico Davide Marselli sino al 9 novembre.