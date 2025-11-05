Giudice sportivo, 3500 euro di multa al Viareggio. Due squalificati nella Massese

giovedì, 6 novembre 2025, 18:17
Gli incidenti provocati dai tifosi del Viareggio sul campo del Montespertoli sono costati 3500 euro alla società bianconera oltre a una diffida "per avere, propri sostenitori in campo avverso, al 49' del s.t. invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente. In tale frangente, alcuni aggressori con il volto coperto usavano le cinture dei pantaloni quale arma per colpire con la fibbia gli avversari che erano costretti a rifugiarsi nella zona sottostante la tribuna. Durante tale fuga un sostenitore ospite lanciava un cassonetto pieno di rifiuti verso gli avversari, colpendo con violenza alla nuca uno di questi che cadeva a terra per l'impatto. Il D.G., in occasione di ciò , era costretto a sospendere la gara per circa 7' ed attendere l'intervento delle forze dell'ordine.(Art.26 c/1-4 C.G.S.).Al termine della gara l'Arbitro veniva informato che due persone erano rimaste ferite a seguito dell'aggressione e poteva constatare i danni segnalati dalla società ospitante. Per introduzione ed utilizzo all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico. Il tutto senza conseguenze". Nella Massese, prossima avversaria dei rossoneri, squalifica per un turno a Filippo Grasso e a Alessandro Grasselli che salteranno dunque la gara con la Lucchese. Squalificato anche il tecnico Davide Marselli sino al 9 novembre.
venerdì, 7 novembre 2025, 12:58
L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.
venerdì, 7 novembre 2025, 09:19
Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.
giovedì, 6 novembre 2025, 18:20
La gara secca valida per il quarto di finale della fase regionale di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio si disputerà mercoledì prossimo al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti Toscana nel proprio bollettino settimanale.
mercoledì, 5 novembre 2025, 08:55
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...