Montespertoli-Lucchese, arbitra Foresi di Livorno

venerdì, 21 novembre 2025, 08:30

Montespertoli-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Sara Foresi della sezione AIA di Livorno. Foresi sarà coadiuvata da Giacomo Di Legge e da Davide Casole di Pisa.