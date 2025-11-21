Quattordicesima di andata, tutte le gare in programma

mercoledì, 26 novembre 2025, 09:02
Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:
Lucchese-Cenaia
Belvedere-Zenith Prato
Castelnuovo G.-Fucecchio
Massese-Montespertoli
Real Forte-Cerretese
Sna Giuliano-Cecina
Sestese-Perignano
Viareggio-Pro Livorno
sabato, 22 novembre 2025, 16:42
Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri . Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 22 novembre 2025, 16:35
Nell'anticipo valido per la tredicesima di andata, la Massese ha battuto fuori casa la Larcianese per 2-1: tre punti importanti per i bianconeri per uscire da una situazione che stava iniziando a farsi complicata.
venerdì, 21 novembre 2025, 08:30
Montespertoli-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Sara Foresi della sezione AIA di Livorno. Foresi sarà coadiuvata da Giacomo Di Legge e da Davide Casole di Pisa.
venerdì, 21 novembre 2025, 08:14
Il centrocampista Ariel Arturo Palo ha rescisso il suo contratto con la Lucchese dopo aver effettuato la preparazione estiva e esser rimasto a disposizione di mister Pirozzi nella prima parte della stagione: lo riporta l'ultimo comunicato ufficiale della Lega Dilettanti Toscana.