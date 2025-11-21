Banca di Pescia

Quattordicesima di andata, tutte le gare in programma

mercoledì, 26 novembre 2025, 09:02

Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

Lucchese-Cenaia

Belvedere-Zenith Prato 

Castelnuovo G.-Fucecchio

Massese-Montespertoli

Real Forte-Cerretese

Sna Giuliano-Cecina

Sestese-Perignano

Viareggio-Pro Livorno

Altre notizie brevi

sabato, 22 novembre 2025, 16:42

Tredicesima di andata, tutti i risultati: crolla il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri . Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 22 novembre 2025, 16:35

Tredicesima di andata, nell'anticipo vince la Massese

Nell'anticipo valido per la tredicesima di andata, la Massese ha battuto fuori casa la Larcianese per 2-1: tre punti importanti per i bianconeri per uscire da una situazione che stava iniziando a farsi complicata.

venerdì, 21 novembre 2025, 08:30

Montespertoli-Lucchese, arbitra Foresi di Livorno

Montespertoli-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Sara Foresi della sezione AIA di Livorno. Foresi sarà coadiuvata da Giacomo Di Legge e da Davide Casole di Pisa.

venerdì, 21 novembre 2025, 08:14

Mercato, Palo rescinde dalla Lucchese

Il centrocampista Ariel Arturo Palo ha rescisso il suo contratto con la Lucchese dopo aver effettuato la preparazione estiva e esser rimasto a disposizione di mister Pirozzi nella prima parte della stagione: lo riporta l'ultimo comunicato ufficiale della Lega Dilettanti Toscana.

