Trofeo Podistico Lucchese, ecco i prossimi appuntamenti

martedì, 18 novembre 2025, 07:37
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro. Sabato 22 novembre il calendario porterà a Marginone di Altopascio per la 3ª "Woman in Run 2025", marcia contro la violenza sulle donne organizzata dalla Podistica Altopascese TAU. Partenza presso lo spazio sagra dalle ore 14:30, percorsi di 3 e 9 km. Domenica 23 novembre, a Vicopisano per la 42ª "Marcia delle Sbarre", organizzata dal G.P. Le Sbarre. Partenza dal Circolo Ortaccio, percorsi di 2-6-13-20 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.
domenica, 16 novembre 2025, 16:37
Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e...
domenica, 16 novembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 15 novembre 2025, 16:30
Nell'anticipo valido per la dodicesima di andata, Cerretese e Zenith Prato hanno concluso la gara sullo 0-0
sabato, 15 novembre 2025, 08:43
Nel prossimo fine settimana (15-16 novembre) non sono previste marce del Trofeo Podistico Lucchese. Ma non disperate! Già nel weekend 22-23 novembre ecco una accoppiata niente male, con due appuntamenti imperdibili a Marginone e Vicopisano. Nel frattempo, venerdì 7 novembre si è tenuta la riunione con i rappresentanti dei gruppi...