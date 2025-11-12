Trofeo Podistico Lucchese, nessuna gara nel fine settimana, ma tante novità in arrivo

sabato, 15 novembre 2025, 08:43

Nel prossimo fine settimana (15-16 novembre) non sono previste marce del Trofeo Podistico Lucchese. Ma non disperate! Già nel weekend 22-23 novembre ecco una accoppiata niente male, con due appuntamenti imperdibili a Marginone e Vicopisano.

Nel frattempo, venerdì 7 novembre si è tenuta la riunione con i rappresentanti dei gruppi sportivi per stilare il calendario 2026, che ha confermato in larga parte le gare di quest'annata. Ci saranno molte novità, tra cui un tariffario aggiornato:* 3,50€ iscritti al Trofeo* 4,50€ non iscritti * 2,00€ nati dopo 1/1/2015

Per tutte le informazioni ulteriori potete visitare il sito luccapodismo.it, la Pagina Facebook ufficiale o contattare il 3483863615 per entrare a far parte dei canali comunicazione su WhatsApp.