Coppa Italia, la prima finalista è la Sangiovannese

Altre notizie brevi

martedì, 2 dicembre 2025, 12:27

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia rossonera: è morto Umberto Ragghianti, il padre dell'attaccante Martino e noto medico della zona. "Tutta la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra – si legge in una nota della società – si stringono attorno a Martino Ragghianti per la perdita...

lunedì, 1 dicembre 2025, 15:10

La semifinale di Coppa Italia fase regionale tra Lucchese e Sestese, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Andrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Gabriele Checchi di Viareggio e da Elena Tarandetti di Pontedera.

domenica, 30 novembre 2025, 16:35

Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 29 novembre 2025, 16:30

Solo un pari nell'anticipo valido per la quattordicesima di andata per il Viareggio che sul proprio campo è stato fermato sullo 0-0 dalla Pro Livorno.