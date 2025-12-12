Finale di Coppa Italia, dirige Carnevali di Prato

lunedì, 15 dicembre 2025, 10:19

La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese in programma mercoledì prossimo a Firenze sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione AIA di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Stefano Dore di Pisa.