Fucecchio-Lucchese, arbitra Lachi di Siena

Altre notizie brevi

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26

Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:48

Riccardo Chiesa è un nuovo calciatore della Lucchese, terzino classe 2007, nato a Varese. Chiesa arriva dal Catanzaro, club con cui ha iniziato l’attuale stagione nel campionato Primavera 2. Ha già vestito la maglia della Lucchese durante la scorsa annata, quando ha disputato il campionato Primavera 3.

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:46

Gaetano Mario Iommazzo, giocatore del Fucecchio, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dunque non sarà in campo domenica proprio nel match con la Lucchese.

giovedì, 18 dicembre 2025, 11:09

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...