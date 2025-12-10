Martino Ragghianti convocato dalla Rappresentativa nazionale Under 19

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:34

L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato dalla Rappresentativa nazionale dilettanti Under 19 per il raduno dell'area Nord. Ragghianti, che è l'unico a livello della regione Toscana ad essere stato scelto, è stato convocato per mercoledì 17 dicembre, al Centro Sportivo Veronello a Calmasino. E' il solito giorno della finale di Coppa Italia dei rossoneri con la Sangiovannese.