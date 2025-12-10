Parte la vendita on line dei prodotti ufficiali della Lucchese

Altre notizie brevi

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:34

L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato dalla Rappresentativa nazionale dilettanti Under 19 per il raduno dell'area Nord. Ragghianti, che è l'unico a livello della regione Toscana ad essere stato scelto, è stato convocato per mercoledì 17 dicembre, al Centro Sportivo Veronello a Calmasino. E' il solito giorno della finale...

venerdì, 12 dicembre 2025, 09:18

Lucchese-Cecina, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Kevin Scanu di Valdarno e da Francesco Corcione di Pisa.

giovedì, 11 dicembre 2025, 09:22

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 10 dicembre 2025, 09:16

Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare: