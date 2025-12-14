Trofeo Podistico Lucchese, le ultime due corse nel fine settimana

giovedì, 18 dicembre 2025, 11:09
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.
Sabato 20 dicembre a Gallicano, la marcia podistica organizzata in occasione della 46ª "Fiaccolata Natalizia" dal Comune di Gallicano e dal Comitato Fiaccolata. Partenza dalle ore 15 nella piazza centrale del paese, percorsi di 2 - 4 - 8km.
Domenica 21 dicembre si chiude il Calendario TPL 2025 con la 2ª "Marcia dei Babbi Natale", organizzata a Spianate dai Donatori di Sangue Fratres. Partenza dal "Rifugio Incantato" in Via Mazzei dalle ore 8 alle 9, percorsi di 4 - 9 - 12 - 15 km.
Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:42
Nessun tesserato rossonero in sala stampa al termine della sconfitta nella finale di Coppa Italia. Continua dunque il silenzio in casa rossonera.
martedì, 16 dicembre 2025, 09:09
La gara di finale Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese sarà trasmessa in diretta dall’emittente TV Prato sul canale 75 del Digitale Terrestre, dalla APP gratuita e dalla pagina Facebook di ReteMia e dalla pagina Facebook della Lucchese Calcio.
lunedì, 15 dicembre 2025, 10:19
La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese in programma mercoledì prossimo a Firenze sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione AIA di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Stefano Dore di Pisa.
domenica, 14 dicembre 2025, 18:29
Nessun tesserato rossonero si è presentato a fine gara in sala stampa, dunque continua, dopo Perignano, il silenzio dei gruppo squadra che nelle intenzioni è volto a trovare la massima concentrazione in queste gare prima della sosta di Natale.