Ultima di andata, le gare in programma

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26

Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:

Fucecchio-Lucchese

Cenaia-Montespertoli

Perignano-Larcianese

Pro Livorno-Sestese

Cerretese-Castelnuovo G.

Real Forte-Viareggio

Cecina-Massese

Zenith Prato-San Giuliano

Altre notizie brevi

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:04

Fucecchio-Lucchese, arbitra Lachi di Siena

Fucecchio-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Guido Lachi della sezione AIA di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Matteo Pacini e Clara De Matteis di Empoli.

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:48

In difesa un nuovo ritorno: ecco Chiesa

Riccardo Chiesa è un nuovo calciatore della Lucchese, terzino classe 2007, nato a Varese. Chiesa arriva dal Catanzaro, club con cui ha iniziato l’attuale stagione nel campionato Primavera 2. Ha già vestito la maglia della Lucchese durante la scorsa annata, quando ha disputato il campionato Primavera 3.

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:46

Giudice sportivo, Iommazzo (Fucecchio) fermato per un turno

Gaetano Mario Iommazzo, giocatore del Fucecchio, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dunque non sarà in campo domenica proprio nel match con la Lucchese.

giovedì, 18 dicembre 2025, 11:09

Trofeo Podistico Lucchese, le ultime due corse nel fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

