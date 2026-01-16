Belvedere-Lucchese, arbitra Carnevali di Prato

lunedì, 19 gennaio 2026, 15:24

Belvedere-Lucchese, in programma mercoledì prossimo a Grosseto, sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Emanuele Junio Bagni di Prato.