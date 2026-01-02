Cerretese-Lucchese, arbitra Magherini di Prato

venerdì, 2 gennaio 2026, 09:11

Cerretese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Duccio Magherini della sezione AIA di Prato. Magherini sarà coadiuvato da Marco Pancioni e da Gabriele Peloni di Arezzo.