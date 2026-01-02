Cerretese-Lucchese, biglietteria aperta dalle ore 13,15

sabato, 3 gennaio 2026, 14:10

I botteghini dello stadio di Cerreto Guidi che domani ospiterà la Lucchese apriranno a partire dalle ore 13,15. Il costo del biglietto è di 10 euro e ai tifosi rossoneri saranno posizionati nella tribuna dell'impianto.