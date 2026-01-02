L'ex rossonero Bruzzaniti passa al Catania per una cifra record

Altre notizie brevi

sabato, 3 gennaio 2026, 14:10

I botteghini dello stadio di Cerreto Guidi che domani ospiterà la Lucchese apriranno a partire dalle ore 13,15. Il costo del biglietto è di 10 euro e ai tifosi rossoneri saranno posizionati nella tribuna dell'impianto.

venerdì, 2 gennaio 2026, 09:11

Cerretese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Duccio Magherini della sezione AIA di Prato. Magherini sarà coadiuvato da Marco Pancioni e da Gabriele Peloni di Arezzo.

mercoledì, 31 dicembre 2026, 09:13

Con il nuovo anno inizia il girone di ritorno per i rossoneri. Ecco tutte le gare in programma nella prima giornata nel fine settimana:

martedì, 30 dicembre 2026, 18:41

Il giudice sportivo ha comminato una multa di 700 euro alla Lucchese "per avere, propri sostenitori prima dell'inizio della gara, lanciato fumogeni sul terreno di gioco provocando danni al manto sintetico dell'impianto" nella gara di finale di Coppa Italia del 17 dicembre scorso.