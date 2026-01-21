Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Lucchese-Viareggio, dirige Iglio di Pistoia

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:39

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Thomas Jordan di Firenze a da Matteo Mucci di Pistoia.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43

Lucca United incontra la squadra e società

Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:33

Sesta di ritorno, tutte le gare in programma

Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

ESSECIstampa

giovedì, 22 gennaio 2026, 17:54

I rossoneri Venanzi e Ragghianti convocati nella Rappresentativa regionale Under 19

I rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti sono stati convocati dalla Rappresentativa regionale Under 19 per la gara amichevole contro la Rappresentativa dell'Emilia Romagna in programma mercoledì 28 gennaio a Coverciano.

mercoledì, 21 gennaio 2026, 22:35

Quinta di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per Zenith e Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la quinta di ritorno che nel girone dei rossoneri ha coinciso con il turno infrasettimanale del mercoledì. Ecco i risultati:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company