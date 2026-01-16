Quinta di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

lunedì, 19 gennaio 2026, 15:24

Belvedere-Lucchese, in programma mercoledì prossimo a Grosseto, sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Emanuele Junio Bagni di Prato.

domenica, 18 gennaio 2026, 16:51

Si sono concluse tutte le gare valide per la quarta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 18 gennaio 2026, 16:45

Il tecnico del Real Forte Querceta Della Bona non è assolutamente contento della prestazione dei suoi: "Venuti qui sapendo la forza della Lucchese, oggi la squadra rispetto ad altre partite ha sbagliato tanto, troppo leziosi e non ce lo possiamo permettere.

venerdì, 16 gennaio 2026, 15:03

Lucchese-Real Forte Querceta, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Alessio Mauro della sezione AIA di Pistoia. Mauro sarà coadiuvato da Gianni Gambini di Pontedera a da Andrea Baldasseroni di Pistoia.