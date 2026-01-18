Banca di Pescia

Quinta di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per Zenith e Viareggio

mercoledì, 21 gennaio 2026, 22:35

Si sono concluse tutte le gare valide per la quinta di ritorno che nel girone dei rossoneri ha coinciso con il turno infrasettimanale del mercoledì. Ecco i risultati:

Belvedere-Lucchese 1-1

Cerretese-Larcianese 3-1

Pro Livorno-Cenaia 1-0

Fucecchio-Perignano 0-2

Real Forte-Massese 2-1

Castelnuovo G.-San Giuliano 1-1

Viareggio-Sestese 0-0

Zenith Prato-Montespertoli 1-1

Altre notizie brevi

giovedì, 22 gennaio 2026, 17:54

I rossoneri Venanzi e Ragghianti convocati nella Rappresentativa regionale Under 19

I rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti sono stati convocati dalla Rappresentativa regionale Under 19 per la gara amichevole contro la Rappresentativa dell'Emilia Romagna in programma mercoledì 28 gennaio a Coverciano.

lunedì, 19 gennaio 2026, 15:24

Belvedere-Lucchese, arbitra Carnevali di Prato

Belvedere-Lucchese, in programma mercoledì prossimo a Grosseto, sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Emanuele Junio Bagni di Prato.

lunedì, 19 gennaio 2026, 15:16

Quinta di ritorno, tutte le gare in programma

Quinta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel turno infrasettimanale del mercoledì. Ecco il quadro completo:

domenica, 18 gennaio 2026, 16:51

Quarta di ritorno, tutti i risultati: vincono Zenith e Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la quarta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

