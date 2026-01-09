ReteMia, parte la trasmissione Cuore Rossonero

Altre notizie brevi

martedì, 13 gennaio 2026, 18:03

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato nella rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19 in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo. I convocati dovranno presentarsi ha convocato mercoledì 14 gennaio presso il Centro Sportivo “ASD Villalba Ocres Moca” a Guidonia Montecelio...

domenica, 11 gennaio 2026, 16:46

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 10 gennaio 2026, 13:30

La gara tra Pro Livorno e Lucchese, a cui non potranno accedere i tifosi rossoneri per scelta dalla questura di Livorno, sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook ufficiale della Lucchese Calcio. L'appuntamento è per domenica a partire dalle 14,30.

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:50

Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Lorenzo Danesi della sezione AIA di Pistoia. Danesi sarà coadiuvato da Domenico De Stefano di Empoli e da Giovanni De Fazio di Pisa.