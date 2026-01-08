Terza di campionato, tutti i risultati: vittoria pesante del Viareggio

Altre notizie brevi

sabato, 10 gennaio 2026, 13:30

La gara tra Pro Livorno e Lucchese, a cui non potranno accedere i tifosi rossoneri per scelta dalla questura di Livorno, sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook ufficiale della Lucchese Calcio. L'appuntamento è per domenica a partire dalle 14,30.

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:50

Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Lorenzo Danesi della sezione AIA di Pistoia. Danesi sarà coadiuvato da Domenico De Stefano di Empoli e da Giovanni De Fazio di Pisa.

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:44

Terza di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà in programma in questo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:

giovedì, 8 gennaio 2026, 17:31

Maxi squalifica per il segretario rossonero Stefano Tota che era stato espulso nel finale burrascoso di Cerretese-Lucchese: il giudice sportivo lo ha fermato sino al 10 maggio prossimo perché "a fine gara rivolgeva al D.G. critica irrispettosa.