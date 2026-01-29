A Cuore Rossonero c'è Manuel Pera

martedì, 3 febbraio 2026, 13:41
Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Manuel Pera, Filippo Edi, direttore tecnico del Futsal Lucchese e il professor Umberto Sereni. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
domenica, 1 febbraio 2026, 17:24
Si sono concluse tutte le gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 31 gennaio 2026, 21:23
Nell'altro anticipo valido per la settima di ritorno, oltre a quello dei rossoneri, il Viareggio non è andato oltre il 2-2 casalingo con la Massese.
venerdì, 30 gennaio 2026, 09:04
Castelnuovo G-Lucchese, in programma domani sarà diretta da Gregorio Maria Manduzio della sezione AIA di Livorno. Manduzio sarà coadiuvato da Lorenzo Santaera di Pisa e da Cristian Bua di Pontedera.
giovedì, 29 gennaio 2026, 21:19
In relazione alla gara Belvedere-Lucchese, il giudice sportivo ha squalificato il difensore rossonero Filippo Rotondo che era stato espulso dall'arbitro dalla panchina per ben cinque giornate. Un provvedimento, per quanto visto dalla tribuna, letteralmente inspiegabile e non spiegato nemmeno nelle motivazione del giudice che limita a sostenere la squalifica "per...