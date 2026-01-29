A Cuore Rossonero c'è Manuel Pera

martedì, 3 febbraio 2026, 13:41

Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Manuel Pera, Filippo Edi, direttore tecnico del Futsal Lucchese e il professor Umberto Sereni. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.