Ragghianti convocato per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19

sabato, 14 febbraio 2026, 17:07

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19, in programma il 17 e 18 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Il tecnico Mauro Mazza ha diramato la lista dei convocati per il primo raduno a carattere nazionale della Rappresentativa Under 19, che coinvolgerà 33 calciatori classe 2007 e 2008, tesserati per società dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione.