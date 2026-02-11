Anticipi: solo un pari per il Viareggio

Altre notizie brevi

domenica, 15 febbraio 2026, 16:37

Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 14 febbraio 2026, 17:07

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19, in programma il 17 e 18 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Il tecnico Mauro Mazza ha diramato la lista dei convocati per il primo raduno a carattere nazionale della Rappresentativa...

venerdì, 13 febbraio 2026, 08:24

Sestese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mathia Bragazzi della seziona AIA di Carrara. Bragazzi sarà coadiuvato da Federico Aldi e Mirko Gioia di Valdarno.

mercoledì, 11 febbraio 2026, 16:25

Nona di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma: