Bcl, Vignali rescinde

Altre notizie brevi

lunedì, 16 febbraio 2026, 14:06

Qualche giorno in più per recuperare le forze, sia fisiche che mentali: i rossoneri si ritroveranno solo mercoledì per la ripresa degli allenamenti in considerazione del fatto che domenica prossima riposeranno in campionato. La prossima gara in calendario è infatti il derby con la Massese previsto al Porta Elisa il...

domenica, 15 febbraio 2026, 16:37

Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 14 febbraio 2026, 17:07

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19, in programma il 17 e 18 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Il tecnico Mauro Mazza ha diramato la lista dei convocati per il primo raduno a carattere nazionale della Rappresentativa...

sabato, 14 febbraio 2026, 16:23

Si sono conclusi i due anticipi validi per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: