Decima di ritorno, tutte le gare in programma

mercoledì, 18 febbraio 2026, 08:19
Decima di ritorno che nel girone A di Eccellenza vedrà riposare proprio la Lucchese. Ecco il quadro delle gare in programma nel prossimo fine settimana:
Perignano-Belvedere
Montespertoli-Castelnuovo G.
Fucecchio-Cerretese
Cecina-Real Forte
Larcianese-San Giuliano
Massese-Sestese
Cenaia-Viareggio
Pro Livorno-Zenith Prato
martedì, 17 febbraio 2026, 11:33
Il Basketball Club Lucca comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con Andrea Vignali, accogliendo la richiesta di risoluzione formulata nei giorni scorsi dall'atleta. Ad Andrea Vignali vanno i ringraziamenti della società per l'impegno sino ad oggi profuso ed i più sinceri auguri per tutti i suoi progetti futuri.
lunedì, 16 febbraio 2026, 14:06
Qualche giorno in più per recuperare le forze, sia fisiche che mentali: i rossoneri si ritroveranno solo mercoledì per la ripresa degli allenamenti in considerazione del fatto che domenica prossima riposeranno in campionato. La prossima gara in calendario è infatti il derby con la Massese previsto al Porta Elisa il...
domenica, 15 febbraio 2026, 16:37
Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
sabato, 14 febbraio 2026, 17:07
Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19, in programma il 17 e 18 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Il tecnico Mauro Mazza ha diramato la lista dei convocati per il primo raduno a carattere nazionale della Rappresentativa...