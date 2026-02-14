Banca di Pescia

Decima di ritorno, tutte le gare in programma

mercoledì, 18 febbraio 2026, 08:19

Decima di ritorno che nel girone A di Eccellenza vedrà riposare proprio la Lucchese. Ecco il quadro delle gare in programma nel prossimo fine settimana:

Perignano-Belvedere

Montespertoli-Castelnuovo G.

Fucecchio-Cerretese

Cecina-Real Forte

Larcianese-San Giuliano

Massese-Sestese

Cenaia-Viareggio

Pro Livorno-Zenith Prato

 

Altre notizie brevi

martedì, 17 febbraio 2026, 11:33

Bcl, Vignali rescinde

Il Basketball Club Lucca comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con Andrea Vignali, accogliendo la richiesta di risoluzione formulata nei giorni scorsi dall'atleta. Ad Andrea Vignali vanno i ringraziamenti della società per l'impegno sino ad oggi profuso ed i più sinceri auguri per tutti i suoi progetti futuri.

lunedì, 16 febbraio 2026, 14:06

Lucchese, la ripresa fissata per mercoledì

Qualche giorno in più per recuperare le forze, sia fisiche che mentali: i rossoneri si ritroveranno solo mercoledì per la ripresa degli allenamenti in considerazione del fatto che domenica prossima riposeranno in campionato. La prossima gara in calendario è infatti il derby con la Massese previsto al Porta Elisa il...

domenica, 15 febbraio 2026, 16:37

Nona di ritorno, tutti i risultati: vince la Zenith

Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 14 febbraio 2026, 17:07

Ragghianti convocato per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19, in programma il 17 e 18 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Il tecnico Mauro Mazza ha diramato la lista dei convocati per il primo raduno a carattere nazionale della Rappresentativa...

