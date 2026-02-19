Banca di Pescia

Decima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per la Zenith, vince il Viareggio

domenica, 22 febbraio 2026, 16:55

Si sono concluse tutte le gare valide per la decima di ritorno, giornata nella quale i rossoneri hanno riposato. Ecco tutti i risultati:

Perignano-Belvedere 3-2

Montespertoli-Castelnuovo G. 2-1

Fucecchio-Cerretese 0-2

Cecina-Real Forte 0-0

Larcianese-San Giuliano 4-5

Massese-Sestese 0-0

Cenaia-Viareggio 2-3

Pro Livorno-Zenith Prato 1-1

Altre notizie brevi

sabato, 21 febbraio 2026, 16:33

Decima di ritorno, nell'anticipo fa pari la Massese

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la decima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 21 febbraio 2026, 14:23

Lutto in casa rossonera: muore l'ex Barducci

E' morto all'età di 70 anni William Barducci, ex attaccante rossonero degli anni '80. Barducci ha indossato 30 volte la maglia della Lucchese realizzando 10 gol tra il 1982 e il 1985. Originario di Santarcangelo di Romagna, ha vestito anche le maglie di Pontedera, Livorno, Spezia e Fiorentina.

giovedì, 19 febbraio 2026, 18:33

Corte di Appello, respinto il reclamo per la squalifica di Rotondo

Niente da fare: Filippo Rotondo dovrà scontare tutte e cinque le giornate (quattro le ha già scontate) inflitte dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Grosseto contro il Belvedere. La Corte di Appello ha respinto il ricorso della società rossonera.

giovedì, 19 febbraio 2026, 18:31

Rappresentativa Under 19, ancora una convocazione per Ragghianti

L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per la gara amichevole che la Rappresentativa Under 19 regionale terrà contro il Pisa il 25 febbraio presso la stadio Bozzi di Firenze.

