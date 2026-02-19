Decima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per la Zenith, vince il Viareggio

Altre notizie brevi

sabato, 21 febbraio 2026, 16:33

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la decima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 21 febbraio 2026, 14:23

E' morto all'età di 70 anni William Barducci, ex attaccante rossonero degli anni '80. Barducci ha indossato 30 volte la maglia della Lucchese realizzando 10 gol tra il 1982 e il 1985. Originario di Santarcangelo di Romagna, ha vestito anche le maglie di Pontedera, Livorno, Spezia e Fiorentina.

giovedì, 19 febbraio 2026, 18:33

Niente da fare: Filippo Rotondo dovrà scontare tutte e cinque le giornate (quattro le ha già scontate) inflitte dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Grosseto contro il Belvedere. La Corte di Appello ha respinto il ricorso della società rossonera.

giovedì, 19 febbraio 2026, 18:31

L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per la gara amichevole che la Rappresentativa Under 19 regionale terrà contro il Pisa il 25 febbraio presso la stadio Bozzi di Firenze.