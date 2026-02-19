Decima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per la Zenith, vince il Viareggio

domenica, 22 febbraio 2026, 16:55
Si sono concluse tutte le gare valide per la decima di ritorno, giornata nella quale i rossoneri hanno riposato. Ecco tutti i risultati:
Perignano-Belvedere 3-2
Montespertoli-Castelnuovo G. 2-1
Fucecchio-Cerretese 0-2
Cecina-Real Forte 0-0
Larcianese-San Giuliano 4-5
Massese-Sestese 0-0
Cenaia-Viareggio 2-3
Pro Livorno-Zenith Prato 1-1
sabato, 21 febbraio 2026, 16:33
Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la decima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
sabato, 21 febbraio 2026, 14:23
E' morto all'età di 70 anni William Barducci, ex attaccante rossonero degli anni '80. Barducci ha indossato 30 volte la maglia della Lucchese realizzando 10 gol tra il 1982 e il 1985. Originario di Santarcangelo di Romagna, ha vestito anche le maglie di Pontedera, Livorno, Spezia e Fiorentina.
giovedì, 19 febbraio 2026, 18:33
Niente da fare: Filippo Rotondo dovrà scontare tutte e cinque le giornate (quattro le ha già scontate) inflitte dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Grosseto contro il Belvedere. La Corte di Appello ha respinto il ricorso della società rossonera.
giovedì, 19 febbraio 2026, 18:31
L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato per la gara amichevole che la Rappresentativa Under 19 regionale terrà contro il Pisa il 25 febbraio presso la stadio Bozzi di Firenze.