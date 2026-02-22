Lucchese-Massese, arbitra Bolognesi di Siena

venerdì, 27 febbraio 2026, 10:14

Lucchese-Massese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gilulio Bolognesi della sezione AIA di Siena. Bolognesi sarà coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e da Stefano Dore di Pisa.