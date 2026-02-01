Ragghianti nuovamente convocato nella Rappresentativa

Altre notizie brevi

venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54

Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.

giovedì, 5 febbraio 2026, 08:13

Ottava di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputa nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro delle gare in programma:

martedì, 3 febbraio 2026, 13:41

Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Manuel Pera, Filippo Edi, direttore tecnico del Futsal Lucchese e il professor Umberto Sereni.

domenica, 1 febbraio 2026, 17:24

Si sono concluse tutte le gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati: