Undicesima di ritorno, nell'anticipo vince il Belvedere

Altre notizie brevi

venerdì, 27 febbraio 2026, 10:14

Lucchese-Massese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gilulio Bolognesi della sezione AIA di Siena. Bolognesi sarà coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e da Stefano Dore di Pisa.

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:05

Il giudice sportivo ha fermato per un turno per recidività in ammozioni Jonathan Bigini della Massese che dunque non potrà scendere in campo domenicaica nel match contro i rossoneri al Porta Elisa.

giovedì, 26 febbraio 2026, 08:24

Undicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

martedì, 24 febbraio 2026, 09:25

Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex capitano rossonero Matteo Nolè, lo storico tifoso Luca Borghetti e i membri dell'associazione "El Nino col sorriso" che vive lo sporto...