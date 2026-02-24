Banca di Pescia

Undicesima di ritorno, nell'anticipo vince il Belvedere

sabato, 28 febbraio 2026, 17:52

Nell'anticipo del sabato valido per la undicesima di ritorno, il Belvedere ha battuto per 1-0 il Cecina. 

Altre notizie brevi

venerdì, 27 febbraio 2026, 10:14

Lucchese-Massese, arbitra Bolognesi di Siena

Lucchese-Massese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gilulio Bolognesi della sezione AIA di Siena. Bolognesi sarà coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e da Stefano Dore di Pisa.

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:05

Giudice sportivo, fermato per un turno Bigini (Massese)

Il giudice sportivo ha fermato per un turno per recidività in ammozioni Jonathan Bigini della Massese che dunque non potrà scendere in campo domenicaica nel match contro i rossoneri al Porta Elisa.

giovedì, 26 febbraio 2026, 08:24

Undicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Undicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

martedì, 24 febbraio 2026, 09:25

A Cuore Rossonero c'è Matteo Nolé

Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex capitano rossonero Matteo Nolè, lo storico tifoso Luca Borghetti e i membri dell'associazione "El Nino col sorriso" che vive lo sporto...

