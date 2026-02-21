Undicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 24 febbraio 2026, 09:25

Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex capitano rossonero Matteo Nolè, lo storico tifoso Luca Borghetti e i membri dell'associazione "El Nino col sorriso" che vive lo sporto...

domenica, 22 febbraio 2026, 16:55

Si sono concluse tutte le gare valide per la decima di ritorno, giornata nella quale i rossoneri hanno riposato. Ecco tutti i risultati:

sabato, 21 febbraio 2026, 16:33

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la decima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 21 febbraio 2026, 14:23

E' morto all'età di 70 anni William Barducci, ex attaccante rossonero degli anni '80. Barducci ha indossato 30 volte la maglia della Lucchese realizzando 10 gol tra il 1982 e il 1985. Originario di Santarcangelo di Romagna, ha vestito anche le maglie di Pontedera, Livorno, Spezia e Fiorentina.