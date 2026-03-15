Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Cenaia-Lucchese, arbitra Cornello di Firenze

venerdì, 20 marzo 2026, 08:58

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze. 

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

giovedì, 19 marzo 2026, 18:28

Rappresentativa regionale Under 19, nuova convocazione per Ragghianti

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il 24 marzo presso stadio LA VOLPAIA E.A. — VIA DEGLI OLMI | 50019 SESTO FIORENTINO (FI), per un allenamento. Tra i convocati per la Rappresentativa regionale Under 19 c'è ancora una volta il rossonero Martino Ragghianti.

mercoledì, 18 marzo 2026, 07:47

A Cuore Rossonero ci sono Pascucci, Morgia e Tempesti

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30. Ospiti saranno l'ex rossonero Carlo Pascucci, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e l'allenatore della Juniores Alessandro Tempesti.

ESSECIstampa

martedì, 17 marzo 2026, 07:50

Quattordicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Quattordicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

domenica, 15 marzo 2026, 16:40

Tredicesima di ritorno, tutti i risultati: vince la Zenith Prato

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company