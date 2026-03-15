Cenaia-Lucchese, arbitra Cornello di Firenze

venerdì, 20 marzo 2026, 08:58

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze.