Lucchese-Montespertoli, arbitra Poggianti di Livorno

venerdì, 13 marzo 2026, 08:52
Lucchese-Montespertoli, in programma domenica prossima, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e da Asia Giovanili di Arezzo.
giovedì, 12 marzo 2026, 08:45
Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese si qualificano per gli ottavi di finale della 76ª Viareggio Cup con una giornata d’anticipo.
martedì, 10 marzo 2026, 08:37
Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programa:
domenica, 8 marzo 2026, 16:53
Cambia il girone dei rossoneri alla Viareggio Cup: nel raggruppamento che vede la Lucchese (dove sono anche Sassuolo e Uyss New York), è stato infatti inserito il Signa contro cui giocherà mercoledì prossimo, alle ore 14,30 a Capezzano (Lu), la formazione di mister Tempesti.
domenica, 8 marzo 2026, 16:40
Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: