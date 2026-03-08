Lucchese-Montespertoli, arbitra Poggianti di Livorno

venerdì, 13 marzo 2026, 08:52

Lucchese-Montespertoli, in programma domenica prossima, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e da Asia Giovanili di Arezzo.