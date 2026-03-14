Quattordicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 marzo 2026, 07:47

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30. Ospiti saranno l'ex rossonero Carlo Pascucci, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e l'allenatore della Juniores Alessandro Tempesti.

domenica, 15 marzo 2026, 16:40

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati:

sabato, 14 marzo 2026, 17:28

Sarà lo Spezia l'avversario dei rossoneri di mister Tempesti nell'ottavo di finale della Viareggio Cup che sarà disputato martedì prossimo: gli accoppiamenti sono stati effettuati pochi minuti fa al termine delle ultime gare dei gironi eliminatori.

sabato, 14 marzo 2026, 08:42

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi modici ed è previsto un premio di partecipazione, oltre ai servizi di ristoro!...