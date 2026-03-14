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Quattordicesima di ritorno, tutte le gare in programma

martedì, 17 marzo 2026, 07:50

Quattordicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

Cenaia-Lucchese

Zenith Prato-Belvedere

Fucecchio-Castelnuovo G.

Montespertoli-Massese

Cerretese-Real Forte

Cecina-San Giuliano

Perignano-Sestese

Pro Livorno-Viareggio

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Altre notizie brevi

mercoledì, 18 marzo 2026, 07:47

A Cuore Rossonero ci sono Pascucci, Morgia e Tempesti

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30. Ospiti saranno l'ex rossonero Carlo Pascucci, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e l'allenatore della Juniores Alessandro Tempesti.

domenica, 15 marzo 2026, 16:40

Tredicesima di ritorno, tutti i risultati: vince la Zenith Prato

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati:

ESSECIstampa

sabato, 14 marzo 2026, 17:28

Viareggio Cup, negli ottavi la Lucchese incontrerà lo Spezia

Sarà lo Spezia l'avversario dei rossoneri di mister Tempesti nell'ottavo di finale della Viareggio Cup che sarà disputato martedì prossimo: gli accoppiamenti sono stati effettuati pochi minuti fa al termine delle ultime gare dei gironi eliminatori.

sabato, 14 marzo 2026, 08:42

Trofeo Podistico Lucchese, due appuntamenti nel fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi modici ed è previsto un premio di partecipazione, oltre ai servizi di ristoro!...

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