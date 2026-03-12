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Tredicesima di ritorno, tutti i risultati: vince la Zenith Prato

domenica, 15 marzo 2026, 16:40

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati:

Lucchese-Montespertoli 2-1

Massese-Larcianese 2-0

Sestese-Cenaia 1-1

San Giuliano-Perignano 0-1

Viareggio-Fucecchio 1-0

Belvedere-Pro Livorno 2-0

Castelnuovo G.-Cecina 0-0

Real Forte-Zenith-Prato 0-3

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sabato, 14 marzo 2026, 17:28

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