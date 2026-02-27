Undicesima di ritorno, tutti i risultati: vince il Viareggio

Altre notizie brevi

domenica, 1 marzo 2026, 16:44

Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni.

sabato, 28 febbraio 2026, 17:52

Nell'anticipo del sabato valido per la undicesima di ritorno, il Belvedere ha battuto per 1-0 il Cecina.

venerdì, 27 febbraio 2026, 10:14

Lucchese-Massese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gilulio Bolognesi della sezione AIA di Siena. Bolognesi sarà coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e da Stefano Dore di Pisa.

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:05

Il giudice sportivo ha fermato per un turno per recidività in ammozioni Jonathan Bigini della Massese che dunque non potrà scendere in campo domenicaica nel match contro i rossoneri al Porta Elisa.