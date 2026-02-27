Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Undicesima di ritorno, tutti i risultati: vince il Viareggio

domenica, 1 marzo 2026, 16:37

Si sono concluse tutte le gare valide per la undicesima di ritorno nel girone dei rossoneri in cui riposava la Zenith Prato. Ecco il quadro completo dei risultati:

Lucchese-Massese 1-0

Sestese-Larcianese 1-1

Castelnuovo G.-Cenaia 1-1

Viareggio-Perignano 2-0

Real Forte-Fucecchio  2-1

San Giuliano-Montespertoli 0-2

Cerretese-Pro Livorno 0-1

Belvedere-Cecina 2-0

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

domenica, 1 marzo 2026, 16:44

Mister Pantera: "Questo è il calcio, dispiace ma sono orgoglioso dei miei ragazzi"

Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni.

sabato, 28 febbraio 2026, 17:52

Undicesima di ritorno, nell'anticipo vince il Belvedere

Nell'anticipo del sabato valido per la undicesima di ritorno, il Belvedere ha battuto per 1-0 il Cecina.

ESSECIstampa

venerdì, 27 febbraio 2026, 10:14

Lucchese-Massese, arbitra Bolognesi di Siena

Lucchese-Massese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gilulio Bolognesi della sezione AIA di Siena. Bolognesi sarà coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e da Stefano Dore di Pisa.

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:05

Giudice sportivo, fermato per un turno Bigini (Massese)

Il giudice sportivo ha fermato per un turno per recidività in ammozioni Jonathan Bigini della Massese che dunque non potrà scendere in campo domenicaica nel match contro i rossoneri al Porta Elisa.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company