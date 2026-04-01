Lucchese-Perignano, arbitra Pisaneschi di Pistoia

venerdì, 10 aprile 2026, 15:14

Lucchese-Perignano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Davide Rontani e Christian Giannetti di Firenze.