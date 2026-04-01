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Lucchese-Perignano, arbitra Pisaneschi di Pistoia

venerdì, 10 aprile 2026, 15:14

Lucchese-Perignano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Davide Rontani e Christian Giannetti di Firenze. 

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Altre notizie brevi

martedì, 7 aprile 2026, 09:08

Terzultima di campionato, tutte le gare in programma

Terzultima di campionato che nel girone dei rossoneri scatterà domenica prossima, 12 aprile. Ecco tutte le gare in programma:

domenica, 5 aprile 2026, 10:22

Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri lettori

Un augurio di buona Pasqua a tutti i nostri lettori dalla redazione di Gazzetta Lucchese: buone feste e serenità, ecco la speranza di tutti noi per tutti voi.

ESSECIstampa

venerdì, 3 aprile 2026, 08:59

Rossoneri al lavoro sino a domani, poi la sosta pasquale

La Lucchese continuerà ad allenarsi sino a sabato mattina per poi riposarsi il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. La ripresa è fissata per martedì quando inizierà il lavoro in vista della gara di domenica 12 aprile contro il Perignano.

mercoledì, 1 aprile 2026, 16:53

San Marino, ancora una gara da titolare per il rossonero Tosi

Ancora una gara da titolare per il difensore rossonero Tosi che ha giocato tutti e i novanta minuti del match della Nazionale di San Marino contro Andorra, terminata 0-0. Da segnalare che San Marino ha fallito un calcio di rigore con l'ex attaccante rossonero Nanni.

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