Mercato, ufficializzato l'arrivo anche di Lombardi

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:35
Ora è ufficiale: la Lucchese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Lombardi, attaccante esterno nato a Pietrasanta il 16 febbraio 2002. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, arriva fino al campionato Primavera 1, conquistando lo Scudetto di categoria con la formazione azzurra. Nella stagione 2021/22 fa il suo esordio in Serie C con la maglia dell’Imolese, contribuendo alla salvezza della squadra tramite i playout. Resta in terza serie anche nella stagione successiva con l’Ancona, mentre nel 2023/24 inizia l’annata al Brindisi prima di trasferirsi, a stagione in corso, all’Audace Cerignola.Dopo aver collezionato 90 presenze tra i professionisti, nel dicembre 2024 passa al Forlì, contribuendo alla vittoria del girone D di Serie D. Nell’ultima stagione veste la maglia della Paganese insieme a Valerio Labriola, conquistando il quarto posto nel girone H e la vittoria dei playoff. Approda alla Lucchese con alle spalle 133 presenze tra Serie C e Serie D.
domenica, 26 luglio 2026, 12:54
In relazione alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.
sabato, 25 luglio 2026, 08:37
L'ex rossonero Edoardo Colferai ha firmato un contratto che lo lega al Bra, Nicola Palma ha invece trovato l'accordo con il Montorio '88. Altri rossoneri della scorsa stagione sono sul punto di accasarsi, tra essi Alessio Bartolotta con il Budoni, mentre Facundo Piazza è vicino al nuovo Rimini sorto in...
mercoledì, 22 luglio 2026, 08:47
La Lucchese Calcio è lieta di annunciare l'inizio della collaborazione con Polo Salute Lucca, che nella stagione sportiva 2026/27 sarà il partner ufficiale per la gestione sanitaria della Prima Squadra e del Settore Giovanile rossonero. La partnership garantirà il supporto medico e sanitario agli atleti della Lucchese Calcio per tutta...
giovedì, 16 luglio 2026, 19:05
L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.