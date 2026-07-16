Mercato, ufficializzato l'arrivo anche di Lombardi

Altre notizie brevi

domenica, 26 luglio 2026, 12:54

In relazione alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.

sabato, 25 luglio 2026, 08:37

L'ex rossonero Edoardo Colferai ha firmato un contratto che lo lega al Bra, Nicola Palma ha invece trovato l'accordo con il Montorio '88. Altri rossoneri della scorsa stagione sono sul punto di accasarsi, tra essi Alessio Bartolotta con il Budoni, mentre Facundo Piazza è vicino al nuovo Rimini sorto in...

mercoledì, 22 luglio 2026, 08:47

La Lucchese Calcio è lieta di annunciare l'inizio della collaborazione con Polo Salute Lucca, che nella stagione sportiva 2026/27 sarà il partner ufficiale per la gestione sanitaria della Prima Squadra e del Settore Giovanile rossonero. La partnership garantirà il supporto medico e sanitario agli atleti della Lucchese Calcio per tutta...

giovedì, 16 luglio 2026, 19:05

L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.