Serie D, la Lega: "Nessuna discrezionalità sui ripescaggi"

domenica, 26 luglio 2026, 12:54
In relazione alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.
"È doveroso ricordare – si legge in una nota – che l’eventuale ammissione di società non aventi diritto avviene esclusivamente attraverso l’applicazione di procedure oggettive e vincolanti, prive di qualsiasi margine di discrezionalità decisionale da parte dei vertici della LND per garantire trasparenza e rispetto delle regole. A tal proposito, si evidenziano i seguenti punti normativi: l’integrazione dell’organico si attua qualora si verifichi un’effettiva vacanza di posti rispetto al format previsto di 162 squadre. Verificatasi questa eventualità, si procederà ad integrare l’organico attingendo dalla graduatoria in cui sono inserite le società che hanno presentato domande di ammissione entro i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 144 del 4 giugno 2026. L’ordine di ripescaggio è determinato in via automatica mediante l’attribuzione dei punteggi stabiliti dalle tabelle indicate nei C.U. LND n° 213 e C.U. Dipartimento Interregionale n. 56 del 5 dicembre 2025. L’inserimento formale nella graduatoria è subordinato al parere vincolante della Co.Vi.So.D. circa la regolarità della documentazione presentata dai club. Tutte le società interessate hanno ricevuto l’attribuzione numerica dei punteggi e hanno contestualmente potuto presentare le loro osservazioni. In virtù di tanto, si ribadisce come l’intero iter sia disciplinato da un meccanismo normativo strettamente codificato senza alcuna possibilità discrezionale".
sabato, 25 luglio 2026, 08:37
L'ex rossonero Edoardo Colferai ha firmato un contratto che lo lega al Bra, Nicola Palma ha invece trovato l'accordo con il Montorio '88. Altri rossoneri della scorsa stagione sono sul punto di accasarsi, tra essi Alessio Bartolotta con il Budoni, mentre Facundo Piazza è vicino al nuovo Rimini sorto in...
mercoledì, 22 luglio 2026, 08:47
La Lucchese Calcio è lieta di annunciare l'inizio della collaborazione con Polo Salute Lucca, che nella stagione sportiva 2026/27 sarà il partner ufficiale per la gestione sanitaria della Prima Squadra e del Settore Giovanile rossonero. La partnership garantirà il supporto medico e sanitario agli atleti della Lucchese Calcio per tutta...
giovedì, 16 luglio 2026, 19:05
L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.
giovedì, 16 luglio 2026, 13:55
A 93 anni è morto lo storico tifoso rossonero Delfo Bandoni, che ha seguito la Lucchese su tutti i campi e che ogni domenica, regolarmente, innalzava la bandiera rossonera all'esterno del suo Bar Fuorigiri di San Concordio per segnalare ogni vittoria della Pantera.