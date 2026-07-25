L'ex rossonero Camilli firma per l'Avezzano

Altre notizie brevi

martedì, 4 agosto 2026, 08:36

L'ex attaccante rossonero Giuseppe Panico ha raggiunto l'accordo (per due anni) con il Foggia, dopo che nella scorsa stagione aveva vestito la maglia dell'Avellino.

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:35

Ora è ufficiale: la Lucchese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Lombardi, attaccante esterno nato a Pietrasanta il 16 febbraio 2002. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, arriva fino al campionato Primavera 1, conquistando lo Scudetto di categoria con la formazione azzurra.

domenica, 26 luglio 2026, 12:54

In relazione alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.

sabato, 25 luglio 2026, 08:37

L'ex rossonero Edoardo Colferai ha firmato un contratto che lo lega al Bra, Nicola Palma ha invece trovato l'accordo con il Montorio '88. Altri rossoneri della scorsa stagione sono sul punto di accasarsi, tra essi Alessio Bartolotta con il Budoni, mentre Facundo Piazza è vicino al nuovo Rimini sorto in...