Porta Elisa News



La Serie D sbarca su Sportitalia

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:18

La Serie D torna sui media mainstream grazie alla partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e “la Tv del territorio” visibile in chiaro gratuitamente sul canale 60 della piattaforma digitale. Ventiquattro partite, un appuntamento fisso ogni fine settimana alle 14,30 della domenica con ricco pre-gara, ospiti e approfondimenti. Si comincia il 22 dicembre 2019 con la diretta di Seregno-Pro Sesto (telecronaca Gabriele Schiavi, bordocampo Giada Giacalone e commento tecnico Andrea Soncin).

”Per la prima volta nella storia la Serie D sbarca su Sportitalia, una piattaforma editoriale che vanta numeri da record in Italia – ha dichiarato ilpresidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. “Grazie alla sinergia tra il Dipartimento Interregionale e il network nazionale le squadre di Serie D godranno di una visibilità importante”. Il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: “Nel percorso dello sviluppo mediatico, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di visibilità per l’intero movimento. Abbiamo concluso una partnership strategica che rafforzerà il brand Serie D grazie ad un’emittente prestigiosa ed allo stesso tempo alla portata di tutti”.

Michele Criscitiello (ceo Sportitalia): “Esprimo una grande soddisfazione sia personale che professionale nell’annunciare questo accordo. Da sempre considero la Serie D il vero campionato degli italiani, un patrimonio che copre tutto il Paese. E’ da un anno e mezzo che lavoriamo con la LND, con il dipartimento e con l’avvocato Luigi Barbiero che ringrazio in modo particolare perché ha sempre creduto nel progetto. La Serie D deve avere visibilità in chiaro e non limitata solo a una parte degli appassionati. Ringrazio il presidente della LND Cosimo Sibilia che ha dimostrato di fare fatti e non parole, un valore unico in questo momento”.

In tutto sono 24 le partite che verranno coperte in diretta e che accompagneranno alla fine della stagione prevista per il 3 maggio 2020. Il lunedì è previsto un approfondimento che si chiamerà ‘Tutto Serie D’ con studio centrale a Milano e collegamenti con Roma e Napoli per raccontare da vicino tutti i gironi, la Coppa Italia e la Juniores.