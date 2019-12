Porta Elisa News



Lucarelli e Vignali ce la fanno, Remorini out

venerdì, 20 dicembre 2019, 19:33

di diego checchi

Tante notizie positive per mister Monaco. Sia Lucarelli che Vignali sono tornati ad allenarsi e quindi saranno convocati, da capire se giocheranno o meno dall'inizio. Chi non ce la farà sicuramente è Remorini, l'esterno rossonero sta meglio, la febbre è quasi passata ma non crediamo che riuscirà ad essere disponibile.

Non ci sarà nemmeno Visibelli, che è appena stato ceduto al Tuttocuoio ed è probabile che verrà aggregato alla prima squadra un difensore della formazione Juniores, Cantone o Matteoni. Si è allenato con il gruppo anche Fazzi e potrebbe giocare dall'inizio se il tecnico rinuncerà a uno fra Meucci e Vignali. Sicuro di giocare sembrerebbe essere Iadaresta.

Per quanto riguarda il mercato delle altre, c'è da sottolineare che il Chieri, formazione che la Lucchese affronterà dopo la sosta natalizia, ha concluso due colpi molto importanti e ci riferiamo all'attaccante Christian Silenzi, figlio d'arte ed ex Lega Pro con l'Olbia tra le altre, e il portiere Mario Giappone, classe 2001. Se ne sono andati Luppi, Nouri e Disparati.