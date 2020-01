Porta Elisa News



Deoma: "Il mercato della Lucchese è sempre aperto"

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:52

di diego checchi

"Il mercato della Lucchese è sempre aperto": sono queste le parole che pronuncia quasi quotidianamente il diesse rossonero Daniele Deoma. Tutto questo che vuol dire: che la Luccchese è sempre pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno. I telefoni di Deoma e Russo in questi giorni sono bollenti, ed è chiaro che tiene ancora banco la trattativa che riguarda il centrocampista Lorenzo Remedi. Il suo procuratore proprio a noi ha fatto capire che la settimana dopo l'epifania potrebbe essere quella decisiva per far si che si possa definire il destino del giocatore.

Confermiamo che l'interessamento da parte della Lucchese c'è, ma sul giocatore ci sono anche altre società di Serie C e quindi prima di scendere di categoria, Remedi vorrà pensarci bene. E' altresì chiaro però che una proposta della Lucchese non lascia sicuramente indifferente il giocatore viareggino soprattutto perchè conosce bene Mario Santoro e sa della bontà del progetto dei rossoneri.

A parte la questione Remedi, che sarebbe la ciliegina sulla torta anche se ricordiamo che non potrebbe essere impiegato subito perchè dovrà scontare due turni di squalifica, la Lucchese sta cercando anche alcuni giovani per completare la batteria degli under. staremo a vedere quello che tirerà fuori dal cilindro Daniela Deoma da qui al 31 di gennaio, perchè le sorprese con lui sono sempre dietro l'angolo.