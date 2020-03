Chiude anche la Provincia

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:09

sarà utilizzata per allestire una struttura recettiva in grado di accogliere sia persone in stato di isolamento volontario o in osservazione per valutare l’andamento dei sintomi. Via libera per i mercati dei prodotti agricoli del Foro Boario e di piazza San Francesco

mercoledì, 11 marzo 2020, 22:26

Il premier Conte, con ritardo, decide di ordinare la chiusura di ogni attività che non sia strettamente necessaria: fino al 25 marzo tutti i negozi ad eccezione di farmacie, alimentari e servizi di prima necessità saranno chiusi. Industrie e fabbriche continueranno invece le proprie

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:04

L’amministrazione comunale precisa che a seguito del risultato positivo al Covid19 del sindaco Tambellini, gli altri componenti della giunta e dello staff si sono posti in autoisolamento volontario in attesa di ricevere indicazioi dalla ASL. L'assessore Vietina a Palazzo Orsetti per garantire alcune funzioni essenziali

martedì, 10 marzo 2020, 17:48

Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente della Figc Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo: ecco quali sono