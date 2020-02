Porta Elisa News



Fallimento Lucchese Libertas, oggi la prima udienza

martedì, 4 febbraio 2020, 16:16

Prima udienza questa mattina per il fallimento della As Lucchese Libertas, la società' fallita nel giugno scorso dopo che nel dicembre del 2018 era passata di mano da Città' Digitali e Aldo Casteli, un'operazione che, sulla scorta di quanto successo dopo, ha purtroppo spalancato le porte del baratro. Al tribunale fallimentare di Lucca si e' tenuta l'udienza per l'accertamento dello stato passivo, ovvero della massa dei debiti cumulati dalla società'. Che, come previsto, sono circa 3 milioni di euro: ai 2,5 milioni che hanno chiesto di essere ammessi, vanno infatti aggiunti circa 400mila di debiti di natura fiscale e previdenziale per l'ultima fase gestionale.

E i crediti, allo stato, sono solo circa 400mila euro, decisamente insufficienti per pagare i creditori privilegiati (che ammontano a 2 milioni di euro) e insufficienti anche per pagare lo staff e i calciatori (il cui credito e' pari a circa 500mila euro). Una matassa parecchio ingarbugliata, come conferma il curatore fallimentare Claudio Del Prete (nella foto). "Per quanto riguarda la questione della fideiussione - spiega - non e' ancora stata fissata l'udienza. Quanto agli crediti, siamo riusciti a recuperare qualcosa. Le sponsorizzazioni_ Mancano dei pagamenti, che pero' sono stati compensati in altro modo".

Altro capitolo spinoso, quello dei pagamenti a alcuni creditori quando lo stato di salute della Lucchese era gia compromesso. "Faremo alcune azioni revocatorie - aggiunge - e valuteremo eventuali azioni di responsabilità' verso gli amministratori. Quello che e' certo e' che nonostante i reiterati aumenti di capitale nel tempo, il patrimonio della società' era meno di quanto si voleva far apparire". La prossima udienza e' fissata per il 7 luglio: servirà' a definire eventuali domande di creditori presentate in ritardo. Siamo solo agli inizi di una vicenda che da subito e' apparsa molto complessa.