I tifosi della Sanrmese ricordano Victoria Cruciani, il centrocampista: "Non lo dimenticherò mai"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 23:08

di diego checchi

Bel gesto dei tifosi della Sanremese domenica durante la partita contro la Lucchese. Gli ultras liguri hanno voluto omaggiare la memoria di Victoria Cruciani con un coro a lei dedicato ed un applauso finale. Il coro recitava:"Victoria nei nostri cuori, Victoria nei nostri cuori." La risposta di Cruciani, che ha potuto ascoltare il coro successivamente attraverso un video su youtube, non si è fatta attendere e attraverso la pagina facebook della società ligure ha voluto ringraziare di persona i tifosi della Sanremese, da prima scusandosi di non aver udito dal campo le loro parole, e poi ringraziandoli perchè mai dimenticherà questo gesto.

Il centrocampista rossonero si è dimostrato ancora una volta oltre che un grande giocatore anche un grande uomo. Complimenti ai tifosi della Sanremese perchè oltre a questo meraviglioso gesto, sono stati ospitali e splenditi per tutto l'incontro. Cambiando argomento per quanto riguarda l'allenamento è stato fatto un lavoro per reparti e mancava il solo Gallon che quest'oggi riportava nuovamente il fastidio al ginocchio che fino ad oggi lo ha tenuto lontano dalle gare ufficiali. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.