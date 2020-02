Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa con il problema della sostituzione di Benassi

martedì, 18 febbraio 2020, 18:23

di diego checchi

C'è attesa per capire quanti saranno i turni di squalifica per Benassi. C'è chi ipotizza addirittura 3 giornate ma solo domani ne sapremo di più e leggeremo quello che avrà scritto il giudice sportivo sul referto. Quello che possiamo dire è che in queste gare sarà una perdita importante per la Lucchese ma purtroppo è andata così.

Adesso, Monaco dovrà scegliere il suo sostituto. In ballottaggio ci sono Meucci e Ligorio, con il secondo che non gioca una partita dallo scorso 25 novembre quando si infortunò ma da circa 3 settimane si sta allenando con i compagni e chissà che la gara con il Ligorna non possa essere quella giusta per buttarlo di nuovo nella mischia.

L'altra possibilità, come accennato, è quella di schierare Meucci, che si adatta all'occorrenza a giocare in difesa anche se il suo ruolo congeniale è quello di centrocampista centrale. Ci potrebbe essere anche un terza ipotesi, che ad ora vediamo un po' meno percorribile, ed è quello inserire il classe 2001 Matteoni dall'inizio. Il giocatore è entrato fino ad ora solo in uno spezzone di partita contro il Ghiviborgo e ci sarà da capire se Monaco riterrà o meno di puntare su di lui.

Per quanto riguarda il resto della squadra, out solo Gallon, sempre alle prese con i problemi al ginocchio, mentre gli altri sono tutti a disposizione. Per domani è prevista una doppia seduta, al mattino al Porta Elisa mentre nel pomeriggio all'Acquedotto.