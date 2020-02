Porta Elisa News



Verso Savona con il rebus quote

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:53

di diego checchi

Doppia seduta per la squadra rossonera, al mattina c'è stato il lavoro in palestra mentre nel pomeriggio sono state svolte delle esercitazioni per reparti. Gallon ha lavorato anche nel pomeriggio allo stadio, ma le sue condizioni sembrano in netto miglioramento. Fazzi e Remorini non preoccupano più di tanto e dovrebbero recuperare in vista di domenica, anche se oggi hanno fatto un lavoro personalizzato.

Il tecnico Monaco ha lavorato prima sulla fase difensiva e poi su quella offensiva, e chi non era impegnato negli esercizi ha svolto delle partitelle a pressione. In seguito, tutto il gruppo si è riunito per una partitella finale a campo ridotto. È ancora presto per parlare di formazione, anche se appare chiaro che rientrerà Cruciani. Da capire se la Lucchese giocherà con due o tre centrocampisti e chi saranno le quote che scenderanno in campo. Per domani è prevista una seduta pomeridiana con la consueta partita contro la formazione Juniores.