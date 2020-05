Porta Elisa News



Ghirelli (Lega Pro): "Nove promozioni dalla serie D, scelta giusta"

venerdì, 15 maggio 2020, 18:28

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, torna a parlare degli sviluppi del blocco dei campionati dai microfoni di Radio Sportiva e conferma quello che ormai per tutti è un punto fermo: le società in testa al campionato di Serie D al momento dello stop tra cui la Lucchese, sono da considerarsi promosse. Più complessa la questione delle retrocesse dalla Serie C, argomento sul quale il numero uno della Lega Pro apre cautamente. Tutte le attenzioni sono verso il consiglio federale della Figc che dovrebbe tenersi, ma manca ancora l'ufficialità, il 20 maggio prossimo.

"Il punto per noi è irrinunciabile – ha spiegato – è che il campionato non può andare avanti. Retrocessioni in Serie D? Dovevamo creare meno problemi possibili. Combinato disposto di blocco retrocessioni, promozione di nove squadre dai dilettanti e niente ripescaggi ritengo sia scelto giusta. Promozioni in Serie B? Non c'è una soluzione che può trovare un accordo totale. Criterio della media punti era già stato utilizzato in passato".